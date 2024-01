A Polícia Civil do Tocantins deflagrou na manhã desta sexta-feira, 19, a Operação Dominação Miracity com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar o tráfico de drogas e cometer diversos homicídios em Miracema do Tocantins, no ano de 2023.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública foram cumpridos 28 mandados judiciais, "17 de prisão e 11 de busca e apreensão, que resultaram em 15 pessoas presas, apreensão de porções de drogas, armas de fogo, dinheiro em espécie, balança de precisão e uma motocicleta. Das 15 prisões, seis foram cumpridas em Miracema no momento da operação, quatro na Unidade Penal de Miracema, dois na unidade Penal de Palmas, um em Colmeia e dois na cidade de Goiânia", destacou a pasta.

As investigações da polícia tiveram início no mês de março de 2023. “Durante as investigações chegamos a diversos membros da organização criminosa carioca que são suspeitos de praticar homicídios e movimentarem o tráfico de entorpecentes em Miracema. Acredito que com essas prisões vamos reduzir muito a criminalidade na nossa região”, destacou o delegado titular da 68ª Delegacia de Polícia de Miracema do Tocantins, Clecyws Antonio de Castro Alves, por meio da assessoria.

A operação contou com o apoio de 54 policiais civis da Diretoria de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), Diretoria de Polícia da Capital, Divisões Especializadas de Repressão ao Crime Organizado (DEIC Palmas, Guaraí, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional), 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc - Palmas), Polícia Militar e Polícia Civil de Goiás (PC-GO).