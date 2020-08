O Sistema Penitenciário e Prisional (Sispen) do Tocantins registra 288 presos infectados com a Covid-19 durante o período da pandemia. Desse número, 128 privados de liberdade já estão curados e outras 160 ainda estão em tratamento, conforme os números da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), repassados ao Jornal do Tocantins nesta quarta-feira, 12.

Conforme a Seciju, ao todo 619 detentos realizaram o teste por apresentar sintomas da doença. Até esta quarta-feira não havia registro de óbitos entre os reeducandos e também não havia nenhum preso infectado com o vírus em estado grave que necessitasse de internamento. Esses dados são também os apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em boletim divulgado semanalmente.

Nesta quarta, o Boletim da CNJ trouxe o dado dos 228 infectados e também o registro de 41 casos ocorridos com servidores do sistema, sendo uma morte registrada. O óbito é o caso do agente de execução penal Donizete Pereira da Costa, 58 anos, lotado cadeia pública de Colinas do Tocantins que morreu no último dia 4. No sistema socioeducativo, o Tocantins teve somente três casos entre os adolescentes privados de liberdade, além de 13 diagnósticos positivos para a Covid-19 em servidores.

Ao analisar os dados, a CNJ informou que o Tocantins junto com os demais estados da região Norte tem apenas 11,5% dos 15.569 detentos diagnosticados com a doença em todo o Brasil. Assim, o Estado tem apenas 1,8% do infectados no sistema penitenciário nacional.

No número de mortes, até esta quarta, eram 89 no país e apesar do Tocantins não ter casos, a região Norte representa 15,7% desses números. Já entre os servidores, em infectados o percentual regional é de 22,3% e no de óbitos é de 19,2%. Já no sistema socioeducativo, os percentuais são menores, o Norte tem 9,9% dos servidores do País infectados, e 11,8% das mortes. Já entre os adolescentes cumprindo penas por infrações são 10,4% de doentes.

Detalhamento

O JTo chegou questionar a Seciju sobre o número de infectados por unidade, entretendo, a Secretaria não detalhou esses números. Em um levantamento próprio, a reportagem encontrou dados que na Casa de Prisão Provisória de Guaraí, entre junho e julho, 47 presos haviam sido testados positivos para a doença, enquanto na Cadeia Pública de Augustinópolis a Seciju divulgou que, em junho, ao menos 66 detentos tinham a doença.

Já nesse em agosto, a Cadeia de Miranorte registrou 37 presos com diagnósticos positivos para à Covid-19. Na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP) houve 41 reeducados com a doença confirmada. Esses números foram divulgados separadamente pela Seciju nas últimas semanas e somados, os registros somente essas quatro unidades, são 191 dos 288 registros informados pelo Sistema Penitenciário.

Protocolos

Conforme a Seciju, o Tocantins tem 38 cadeias e casas penais e desde o início da pandemia da Covid-19 a gestão do Sispen vem realizando revezamentos entre essas unidades para receber os novos presos. A Operação Lockdown já está na sexta fase e limita a entrada de detentos em determinadas cadeias e seleciona outras para receber os novos infratores com o objetivo de evitar a proliferação do vírus entre a população carcerária e os servidores do sistema. A atual fase acaba na próxima quarta-feira, 19.

Além disso, a Seciju repassou a CNJ que algumas informações sobre recursos e equipamentos disponíveis para a segurança dos presos e servidores. Os dados são do início de agosto e, conforme a compilação, no que se refere aos medicamentos, a Sistema Penitenciário informou que eventualmente faltam alguns medicamentos fornecidos pela assistência farmacêutica de cada município. Já sobre equipes de saúde, a Seciju repassou ao Conselho Nacional que cada município tem sua equipe de saúde de referência da Unidade Prisional e eventualmente faltam médicos nos municípios do interior.

Entretanto informações sobre equipamentos de proteção individual, alimentação, fornecimento de água e material de higiene e limpeza não houve resposta da gestão no Tocantins para o sistema prisional.

Já para o sistema socioeducativo todas as demandas foram respondidas, sendo que foram distribuídos 500 itens de proteção individual para adolescentes, e 12 mil para servidores. Entretanto, eventualmente, há falta. Já a alimentação e a água são disponibilizadas pela Secretaria de Cidadania e Justiça. Para a questão relacionada aos materiais de limpeza e higienização o sistema informou que eventualmente há falta. No caso dos medicamentos, os remédios são disponibilizados via rede de saúde conforme quadro clínico e as equipes de saúde, o quadro da CNJ mostra que existe "suficiente, intramuro e extramuro".