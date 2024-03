O serralheiro Frederico de Jesus da Silva Ribeiro será levado ao Tribunal do Júri pelos assassinatos da ex-namorada e da mãe dela, em Porto Nacional. A decisão é do juiz Alessandro Hofmann Teixeira Mendes. Os crimes aconteceram na noite de 28 de outubro de 2023, depois que o acusado teria discutido com a ex-namorada por causa do término do relacionamento. A mãe morreu tentando defender a filha.

As acusações são por dois feminicídios, uma tentativa de homicídio e maus-tratos a animais, ocorrido em Porto Nacional. A decisão é de quarta-feira, 20, assinada às 17h50.

A Defensoria Pública faz a defesa de Frederico e informou que não comenta processos em andamento envolvendo julgamento de pessoas assistidas. (Confira a nota completa no fim da reportagem)

Para o juiz, existem os requisitos mínimos para submeter Frederico de Jesus da Silva Ribeiro a julgamento pelo Conselho de Sentença, para averiguação mais profunda pelos jurados.

Na decisão, foi também mantida a prisão do acusado. A decisão agora aguarda o prazo para interposição de recurso.

Entenda

O crime ocorreu na noite de 28 de outubro de 2023, no Assentamento Bom Sucesso, em Porto Nacional. Naquela noite, Frederico e a ex-namorada Olívia Arantes da Silva, tiveram uma discussão devido ao término do relacionamento. O serralheiro teria saído do local, retornado e golpeado Olívia com um facão. A mãe de Olívia, Maria Arantes Franco teria tentado separar e também foi esfaqueada e morta.

Olívia teria tentado correr para pedir socorro, mas foi perseguida e morta pelo acusado. O marido de Maria ficou ferido ao tentar separar, ele se defendeu com um pedaço de madeira e levou 32 pontos no braço. Na situação, o cachorro da família também foi morto a facadas. Em seguida, Frederico fugiu.

Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, a captura de Frederico contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Penal, que foi chamado para ajudar na localização do serralheiro. Ela estava nas proximidades da casa do padrasto e invadia fazendas vizinhas em busca de alimentos. No momento em que foi localizado pelos cães ‘Noa’ e ‘Polo’ o serralheiro estava escondido em um brejo seco.

Conforme a decisão, em seu interrogatório, Frederico disse que estava sob efeito de drogas, devido ao uso de cocaína e brigou com Olívia. Também disse que saiu do local e voltou para pedir desculpas, mas que "deu tudo errado". O acusado afirmou que o pai de Olívia teria soltado os cachorros e então golpeado Olívia e o animal. Também falou que Maria interviu e, por não saber se estava armada, a golpeou.

O que diz a Defensoria Pública do Estado do Tocantins

“A Defensoria Pública do Estado do Tocantins não comenta processos em andamento envolvendo julgamento de pessoas assistidas. Importante informar que todas as pessoas têm direito à defesa, como prevê a Constituição Federal. Nesse sentido, a Defensoria Pública atua de forma a garantir aos seus assistidos que não apresentam defesa particular um julgamento justo e com amplo direito ao contraditório.”