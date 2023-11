O serralheiro F.J.S.R, 22 anos, principal suspeito do duplo feminicídio da ex-namorada Olívia Arantes da Silva, 16 anos, e a mãe dela, Maria Arantes Franco, 58, acabou preso em uma área de mata em Porto Nacional, na tarde desta terça-feira, 31.

A captura do suspeito contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Penal, que foi chamado para ajudar na localização do serralheiro.

O JTo checou que o suspeito estava nas proximidades da casa do padrasto dele e invadia fazendas vizinhas em busca de alimentos.

No momento em que foi localizado pelos cães ‘Noa’ e ‘Polo’ o serralheiro estava escondido em um brejo seco. Preso, ele foi levado à delegacia da Polícia Civil de Porto Nacional

Entenda

Na madrugada de domingo, 29, mãe e filha, com idades de 58 e 16 anos, acabaram mortas no Assentamento Bom Sucesso, localizado na zona rural de Porto Nacional. A terceira vítima, homem de 59 anos, identificado pelas iniciais R.D.S, esposo de Maria Arantes e padrasto da adolescente, foi socorrido e levado ao hospital.

O principal suspeito de cometer o crime é o serralheiro F.J.S.R de 22 anos, que era ex-namorado da adolescente.

Segundo a PM, Maria chegou a ligar para um filho, que estava em Palmas, e disse que o suspeito fez ameaças. O filho de Maria teria pedido para que as duas fossem “buscar abrigo em outra residência”. Há dois meses a adolescente se relacionava com o suspeito e, durante a madrugada, ele chegou na residência com um facão e matou Maria e Olívia.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e informou que ao chegar no local, encontrou as duas com cortes profundos no pescoço, ambos do lado direito, e que um cachorro também foi assassinado.

O esposo de Maria ficou ferido ferido no braço ao tentar impedir o crime com um pedaço de madeira. Após o crime, o serralheiro fugiu em uma moto. A PM disse que a equipe foi até a casa do suspeito do crime e foram recebidos pela mãe, que relatou que o filho “havia passado na residência e lhe informado que cometera os crimes”, e fugiu do local em seguida.