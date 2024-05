A prefeitura de Palmas expressou sua solidariedade aos cidadãos do Rio Grande do Sul e ao governador Eduardo Leite (PSDB), em decorrência da tragédia causada pelas intensas chuvas que assolaram o estado.

Em nota, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) incentiva a população a doar qualquer valor por meio da chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), destinada à Associação dos Bancos no Estado do Rio do Grande do Sul para auxiliar as famílias afetadas pela tragédia.

Boletim Atualizado

O boletim emitido pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3), informa que 31 pessoas morreram, 56 estão feridas e outras 74 permanecem desaparecidas em decorrência das chuvas que assolam a região desde a última terça-feira (30). Ainda há 7.165 pessoas abrigadas e 17.087 desalojadas, distribuídas em 235 municípios atingidos.

A Polícia Rodoviária Federal reportou 53 trechos de estradas federais bloqueados, com 39 interdições totais e 14 parciais. Quedas de barreiras, deslizamentos, erosões e acumulação de água são os principais motivos, enquanto outros bloqueios ocorreram de forma preventiva devido a rachaduras na pista ou pontes cobertas pelas águas dos rios.

Segundo uma portaria divulgada no Diário Oficial da União, os militares devem ativar o Comando Operacional Conjunto Taquari 2, sob a instrução do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o general Richard Nunes. Desde a última quarta-feira, 626 militares já foram deslocados para a região, visando apoiar as vítimas.

Além disso, foram mobilizadas 45 viaturas, 12 embarcações e oito aeronaves, juntamente com equipamentos de engenharia para transporte de pessoal e materiais. Um hospital de campanha está sendo montado em Lajeado (RS), com uma estrutura de enfermaria composta por 40 leitos, além de dois consultórios médicos e um de triagem.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes