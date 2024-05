Vida Urbana Suspeito de matar mulher a golpes de picareta é preso em Gurupi Paula Rejane Rodrigues de Sousa morreu no dia 3 de abril, enquanto dormia em casa

Um homem de 39 anos, com mandado de prisão preventiva por matar mulher a golpes de picareta, acabou preso pela Polícia Civil, em Gurupi. Segundo a polícia, o suspeito teria assassinado Paula Rejane Rodrigues de Sousa enquanto ela dormia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública(SSP), a prisão do suspeito aconteceu na quinta-feira (2). O crime acont...