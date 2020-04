Com as medidas de isolamento e distanciamento social e os decretos de fechamento de comércios, os serviços de delivery aumentaram significa mento nas principais cidade do Tocantins. Em Palmas, a Prefeitura Municipal liberou mototaxistas para realizarem entregas e empresas especializadas nesse tipo de serviço, por meio de aplicativos, relatam até 35% de crescimento em relação a última quinzena do mês de fevereiro.

Devido a essa demanda, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) repassou uma nota informativa com recomendações para trabalhadores e empregadores do setor de entrega de produtos delivery sobre o Covid-19, o novo coronavírus. O material segue as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e foi elaborada pela Diretoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e pela Gerência em Saúde do Trabalhador (Cerest-TO).

Confira na íntegra as orientações para prevenção ao Covid-19: