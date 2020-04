Uma portaria da Prefeitura de palmas concede permissão aos mototaxistas cadastrados no município realizar serviços de moto frete e entregas. A medida publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 1º, é assinada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu).

Uma das justificativas para essa medida é o impacto financeiro negativo sofrido pelo setor dos com a suspensão das atividades de mototáxi devido ao Decreto n° 1.856, de 14 de março de 2020. Esse decreto se refere à situação de emergência em saúde pública em Palmas e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus, a Covid-19.

Com a permissão da Prefeitura de Palmas, os mototaxistas podem exercer atividades como moto frete/delivery de bens e mercadorias no período que dure os efeitos dos decretos municipais. A Portaria mantém suspensas as atividades do serviço de transporte individual de passageiros com o uso de motocicletas-mototáxi.