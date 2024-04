Recém-nascida abandonada em beco é resgatada após moradora ouvir choro

Redação Jornal do Tocantins Brenda Santos

Uma recém-nascida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar após ser encontrada coberta de sangue, e ainda com cordão umbilical, em um beco da cidade de Paraíso do Tocantins, nesta quarta-feira (10).

A criança foi encontrada por uma moradora por volta das 6h34. Ela disse que acordou ouvindo barulho de choro perto de sua casa.

Na dúvida se o som que ouvia era de um bebê ou de algum animal, saiu para verificar e encontrou a recém-nascida sem roupas.

A mulher então pegou a criança, embrulhou em lençois e chamou as autoridades. O beco em que a bebê foi encontrada fica entre duas casas, no Setor Oeste.

A recém-nascida foi levada para a maternidade do Hospital Regional de Paraíso e está sob os cuidados da equipe médica.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) confirmou por meio de nota, nesta quarta-feira, que populares escutaram o choro de um recém-nascido em um beco localizado no Setor Oeste, do município.

“Diante da ocorrência, a Polícia Militar e os Bombeiros foram acionados e a criança foi levada para o Hospital Regional de Paraíso”.

Ainda segundo a nota, a equipe da 6ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) deu início às investigações para identificar os responsáveis pelo abandono.