Vida Urbana Motociclista morre após bater em caminhão baú no sul de Palmas Condutor da carreta permaneceu no local e foi apresentado na delegacia de Polícia Civil. Informações iniciais, obtidas por militares, apontam que batida teria ocorrido durante uma conversão proibida

Um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta terça-feira (9), resultou na morte de um motociclista após a moto que ele conduzia bater em um caminhão baú, que teria tentado realizar uma conversão proibida, na Avenida Teotônio Segurado, próximo ao Setor Bertaville. Segundo as informações iniciais obtidas por policiais militares, no local do aciden...