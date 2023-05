Apresentado durante evento fechado na noite da segunda-feira, o “carro inteligente” da empresa Mapzer Inteligência Artificial, contratado pela prefeitura de Palmas no início do mês, deve “iniciar sua operação nos próximos dias”, de acordo com a gestão.

O veículo fez parte de anúncios do evento Virada Tecnológica, que tratou sobre transformação digital para tornar a capital em uma “cidade inteligente”.

Parte das novidades foram apresentadas pela Agência de Tecnologia da Informação do Município (Agtec). Por meio da assessoria, a presidente da agência, Yrene Nakamura, falou desse processo de digitalização. “Com a transformação digital é possível alcançar benefícios como redução de custos, aumento da eficiência, decisões baseadas em dados e relações digitais confiáveis, simplificando a vida do cidadão”.

Carro inteligente

O veículo é equipado com software desenvolvido pela startup paranaense Mapzer Inteligência Artificial, que firmou contrato com a capital em 2 de maio, no valor de R$ 895 mil em um ano, pela prestação do serviço, através de inexigibilidade.

Pelo contrato, a empresa fornece o software que utiliza inteligência artificial no veículo, equipado com câmeras, para registrar falhas nas condições de vias públicas, o chamado "carro inteligente".