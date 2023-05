Vida Urbana Palmas inexige licitação para contratar “carro inteligente” que fotografa buracos nas ruas Valor será de R$ 895 mil com empresa paranaense Mapzer, segundo portaria da Secretaria de Finanças que inexige procedimento licitatório

Atualizada dia 5.5 às 23h04 A prefeitura de Palmas publicou portaria que inexige licitação para contratação de empresa com sede em Curitiba (PR). O objeto do contrato, que não havia sido assinado até esta sexta-feira, 5, de acordo com a publicação, é o fornecimento de software que utiliza inteligência artificial em veículo equipado com câmeras, para registra...