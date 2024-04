Os candidatos que participaram do concurso para o quadro geral da Prefeitura de Palmas já podem conferir os gabaritos provisórios e os cadernos de provas. A próxima etapa será a abertura do prazo para quem quiser entrar com recursos contra as questões, na terça-feira (9).

As provas foram aplicadas no domingo (7), em onze pontos da capital. A abstenção registrada foi de 20,55% para os cargos de nível médio e 15,64% para superior. Dos 21.216 mil candidatos inscritos, 17 mil participaram da seleção.

Os gabaritos e os cadernos de provas estão disponíveis no site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese), banca responsável pelo concurso.

O formulário para preenchimento dos recursos sobre as questões vai ser liberado somente na terça-feira. O resultado deve sair no dia 24 de abril, mesma data em que serão liberados os gabaritos definitivos.

Próximas etapas

Segundo o edital, a previsão para divulgação do resultado provisório é o dia 10 de maio. Nesse período também haverá a convocação para as bancas de heteroidentificação e de perícia médica.

O resultado final está previsto para sair no dia 30 de maio.