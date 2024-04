Vida Urbana Concurso do quadro geral registra abstenção de 20,55% na disputa dos cargos de nível médio Percentual de candidatos ausentes nas provas para os cargos de nível superior é de 15,64%. Aplicação das provas objetivas ocorreram no domingo (7) em 11 locais na capital

As provas objetivas do Concurso Público do Quadro Geral da Prefeitura de Palmas, que ocorreu neste domingo teve abstenção de 20,55% cargos de nível médio. O percentual de candidatos ausentes nas provas para os cargos de nível superior foi de 15,64%, segundo divulgou a Prefeitura de Palmas, nesta segunda-feira (8). Conforme o edital, os gabaritos provisórios e os cadernos de provas estão previstos para serem divulgados nesta s...