A Prefeitura de Gurupi divulgou nesta quarta-feira, 8, que recebeu o resultado do primeiro caso confirmado para Covid-19, o novo coronavírus, na cidade. O exame para a confirmação da doença foi realizado em um laboratório da rede privada em Palmas.

Conforme a gestão, o paciente de 58 anos havia sido atendido inicialmente em um hospital particular da Capital com sintomas da doença. Homem está internado desde domingo, 5, e colheu o exame na segunda-feira, 6, e o resultado na noite desta terça-feira, 7, como testado positivo para Covid-19. O estado de saúde do paciente é estável com dispnéia, ou seja, dificuldade de respirar, entretanto ele não tem febre e nem tosse.

A Prefeitura informou ainda que o paciente é de Gurupi e tem um histórico de uma doença preexistente. Nos últimos quinze dias tinha retornado de Goiânia (GO) após fazer uma cirurgia.

A equipe da Vigilância Epidemiológica está monitorando as pessoas que tiveram contato mais próximo com o paciente e a família está em isolamento domiciliar. A cidade até o momento tem 37 casos já descartados.

Em nota, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, orienta e pede a toda população para redobrar os cuidados e seguir com rigor todas as recomendações de segurança e prevenção à Covid-19.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que já está notificada do caso, mas como o resultado chegou após o fechamento e divulgação do boletim epidemiológico da terça-feira, 7, esse novo paciente será incluso no boletim desta quarta.

Casos

Com essa nova confirmação, o número de pacientes positivos para Covid-19 no Tocantins sobe para 22. Na terça, a SES havia confirmado 19 casos do novo coronavírus no Tocantins, entretanto as gestão de Saúde das cidades de Palmas e Araguaína anunciaram que cada uma tinha um novo caso da doença, o que eleva o número para 21 em todo o Estado.

Palmas tem 14, Araguaína registra seis e Dianópolis apenas um, e agora Gurupi também tem um caso confirmado.