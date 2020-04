Após a divulgação do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na noite desta terça-feira, 7, que confirmava 19 casos da Covid-19 no Tocantins, as cidades de Palmas e Araguaína anunciaram que cada uma tem um novo caso da doença, o que eleva o número para 21 em todo o Estado.

Palmas segue sendo a cidade com mais casos, 14 até o momento, Araguaína registra seis e Dianópolis apenas um. Segundo as informações da Secretaria de Saúde de Araguaína, o novo caso é de um homem que tem 28 anos, residente na cidade e apresentou sintomas como tosse, febre, diarreia e vômito. Após relatar os sintomas em uma Unidade Básica de Saúde, ele realizou o teste rápido que resultou positivo para a doença.

Em Palmas, segundo o boletim epidemiológico desta terça, a nova confirmação é de uma mulher com idade entre 60 e 69, que aguardava confirmação da infecção em isolamento domiciliar. Segundo a Semus, a confirmação veio de um laboratório privado e a paciente vai seguir em isolamento domiciliar, com seu quadro clínico monitorado pela pasta.