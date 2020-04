Municipal de Dianópolis confirmou o primeiro caso de Covid-19 em Dianópolis, sudeste do Estado, neste sábado, me postagem nas redes sociais. A gestão afirma que o caso havia sido notificado como suspeito e o paciente realizou o teste em clínica particular, tendo a confirmação positiva para o novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, informação estaria confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Mas a SES não confirmou a testagem ao Jornal do Tocantins e informou que divulgaria uma nota porque o caso está em "investigação epidemiológica". Com a confirmação desse caso, o Tocantins terá 14 pacientes com Covid-19.

O Comitê Gestor de Dianópolis, responsável pelas medidas de enfrentamento ao Coronavírus, informa que até o momento a cidade tem 22 casos notificados, sendo que seis já estão descartados por exame ou fim de período de contágio, 15 estão em análise. Os casos notificados como suspeitos, são repassados a SES, seguindo os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde.

Isolamento

A Prefeitura de Dianópolis reforça ainda o pedido para que a população permaneça em casa, mantendo as restrições de aglomeração, com o objetivo de prevenção e proliferação do vírus, adotando as orientações repassadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Tocantins

Até esta sexta-feira, 3, segundo o Boletim Epidemiológico da SES, o Tocantins tinha 13º casos confirmados. Do total de casos no Estado, nove pacientes são mulheres e quatro são homens. Nove pacientes têm entre 20 e 39 anos, três entre 40 e 59 anos. Um paciente tem mais de 60 anos.

Já o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Palmas revela ainda 168 casos descartados e apresentava 649 notificados para síndromes gripais, casos que passaram a ser incluídos na ficha de notificação municipal como casos suspeitos de Covid-19.