Desde a última terça-feira, 31, sem confirmar novos casos de coronavírus no Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou o 13º caso nesta sexta-feira, 3. Segundo a pasta, a pessoa acometida com a Covid-19 é uma mulher de 31 anos de Palmas, sem histórico de viagem, com registro de contato próximo com caso confirmado em Palmas. A paciente apresentou sintomas clássicos da doença, sem histórico de internação.

A SES informa q que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), realizou 23 exames para Covid-19 e confirmou somente o caso citado na Capital. Sobre a distribuição de casos no Estado, a SES explica que são dez casos em Palmas e três em Araguaína, Norte do Tocantins. Do total de casos no Estado, nove pacientes são mulheres e quatro são homens. Nove pacientes têm entre 20 e 39 anos, três entre 40 e 59 anos. Um paciente tem mais de 60 anos.

O primeiro caso confirmado de coronavírus foi registrado no Tocantins no dia 20 de março. Os dados atualizados sobre o coronavírus no Tocantins podem ser conferidos no site http://coronavirus.to.gov.br/.