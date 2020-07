Após o Ministério Público do Tocantins (MPTO) recomendar que a prefeitura de Gurupi adotasse novos medidas de isolamento, depois que a cidade registrou o aumento expressivo no número de casos de Covid-19, a gestão municipal decidiu endurecer as medidas para barrar o avanço da doença e suspender novamente parte das atividades não essenciais na cidade pelo prazo de 15 dias, a partir deste sábado, 25.

O MPTO tinha pedido adoção, por meio de Decreto Municipal, de bloqueio total de atividades não essenciais e do fluxo de pessoas, ou seja, o lockdown, até a estabilização ou diminuição dos diagnósticos. Nesta sexta-feira, 24, a prefeitura de Gurupi informou em seu site oficial que as novas medidas foram adotadas depois de reuniões do Comitê Gestor de Prevenção ao coronavírus da cidade com representantes de órgãos classistas, prefeitos e representantes de todos os municípios da região sul do Tocantins e representes da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Gurupi, a cidade tem 739 pessoas que já foram infectadas pela doença, com 332 recuperados, 399 em isolamento e oito óbitos. Entre os dias 1° e 24 de julho, o município registrou 477 novos casos e o número de óbitos saltou de cinto para oito durante este período.

Para conter esse avanço a prefeitura decretou: “que em todos os estabelecimentos de qualquer natureza no município é obrigatório uso de máscara e está proibido o consumo de alimentos no local, bem como consumo de bebida alcóolica. A exceção para consumo de alimentos no local é somente para restaurantes de hotéis ou localizados na BR-153.”

Ainda segundo o decreto municipal, as distribuidoras de bebida e os estabelecimentos do ramo alimentício (restaurantes, padarias, lanchonetes, pamonharias, pizzarias, sorveterias, açaiterias e outros estabelecimentos) poderão funcionar somente com venda e entrega no balcão, nos sistemas Delivery e Drive Thru. Nestes locais está proibida a disposição de mesas e cadeiras para consumo no local e só devem funcionar até as 22 horas.

Está proibido também a circulação de pessoas em praças, calçadões, academias ao ar livre e centros esportivos públicos, salvo quando estiverem se deslocando para acessar as atividades essenciais.

Suspensão de atividades

A partir deste sábado as atividades estão suspensas em um período de 15 dias em bares, igrejas, escolinhas de futebol, jogos em campos de futebol e quadras poliesportivas, academias de ginástica e conveniências não localizadas no interior de postos de combustível

De acordo com a prefeitura, a realização de festas em residências está vetada. Os outros decretos que tratam de restrições das demais atividades seguem mantidos. Nas feiras realizadas na cidade também estará proibida a disposição de mesas e cadeiras para consumo de alimentos, assim como o consumo de bebida alcoólica.

Supermercados

O decreto diz que os estabelecimentos comerciais do ramo de supermercados podem ficar abertos até meia-noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos será mantido o horário de funcionamento praticado.

As Instituições financeiras, correspondentes bancários e casas lotéricas, deverão realizar pré-atendimento, por meio de triagem, para esclarecer aos clientes possíveis serviços que podem ser feitos de outra forma a fim de evitar acúmulo de pessoas. Funcionário devem ser disponibilizados para organizar filas internas e externas, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.