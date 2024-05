Policiais Civis continuam as atividades no Rio Grande do Sul (RS). Na cidade de Canoas, um delegado e um agente de polícia oferecem suporte nas operações de segurança e no restabelecimento da ordem. Com mais de 20 mil pessoas em abrigos, a cidade concentra o maior número de desabrigados.

O delegado Elirio Putton, natural de Canoas, descreve sua missão por meio da assessoria. "Nasci aqui e permaneci até 2009, quando assumi o cargo de delegado no Tocantins. Meus pais e vários familiares residem aqui, ao lado do bairro Mathias Velho, praticamente submerso. É um cenário de guerra. É triste ver minha cidade natal assim", compartilha.

As ações dos policiais civis voluntários incluem patrulhamento, abordagem a suspeitos de saques e atividades de inteligência. "Já prendemos quatro narcotraficantes e abordamos diversos suspeitos de causar distúrbios", afirma o delegado.

Cinco policiais mobilizados pela Força Nacional, estão em São Leopoldo e Canoas, quatro papiloscopistas e um perito criminal estão na equipe de Identificação de Vítimas de Desastres do Instituto Geral de Perícias do RS.

Além das equipes mencionadas, dois policiais militares também participaram como voluntários, e auxiliam no diagnóstico e na logística de transporte de ajuda humanitária.