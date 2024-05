Vida Urbana Detran publica listas com notificações de motoristas multados por infrações de trânsito Duas listas estão no Diário Oficial desta quinta-feira (23). Motoristas com infrações de trânsito podem pagar multa ou entrar com recurso até 24 de junho

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou dois editais de notificação e autuação aos quais informam aos proprietários de veículos sobre infrações de trânsito. As listas que começam na página 30 e vão até a página 33 estão no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de quinta-feira (23). O documento serve para dar ciência aos motoristas sobre as...