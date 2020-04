O período de suspensão das visitas nas Unidades do Sistema Socioeducativo e Unidades do Sistema Penitenciário e Prisional do Tocantins foi prorrogado pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). Segundo a pasta, que não divulgou por quanto tempo a medida segue mantida, a decisão é por conta do aumento no número de casos de infectados pela Covid-19 no País e tem intuito de presar pela saúde dos reclusos, servidores e visitantes.

Também estão suspensas a entrega particular de gêneros alimentícios, as atividades escolares, as ações das entidades religiosas e Organizações da Sociedade Civil; bem como as transferências estaduais e interestaduais de adolescentes em cumprimento de medida e pessoas encarceradas. A iniciativa tem a finalidade de proteger a saúde dos servidores, das pessoas privadas de liberdade, dos familiares e dos visitantes.

“A prorrogação da suspensão de visitas e de algumas atividades em Unidades Socioeducativas e Unidades Penais do Tocantins tem como princípio o enfretamento a pandemia da Covid-19, visto que se trata de grupos vulneráveis, sendo responsabilidade do Estado a promoção, proteção e recuperação da saúde desse grupo. A medida tomada considerou as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Secretaria de Estado da Saúde e as regras e protocolos de prevenção à transmissão da doença”, explicou o secretário da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis.