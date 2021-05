Neste aniversário da Capital, muitos palmenses dos atuais grupos vacinais prioritários aproveitaram o feriado municipal para comparecer às Unidades de Saúde da Família (USF) e receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Moro bem pertinho do posto de saúde e aproveitei o feriado para vir”, comenta a assistente administrativa Maria Bonfim Cantuária de Araújo, de 49 anos, que recebeu a primeira dose na terça desta quinta-feira, 20, na unidade da 409 Norte (Arno 44).

A assistente faz parte do grupo de pessoas com comorbidades a partir de 40 anos, que começou a ser imunizado nesta semana em Palmas. “Agora vou poder voltar para o meu trabalho. Trabalhar presencialmente junto com a minha equipe. Estou a mais de um ano em home office. Mas eu prefiro estar junto na empresa, porque muitas vezes preciso de ajuda de quem está lá para poder ter acesso a documentos e outros materiais”, relata a Maria, ao comemorar que conseguiu vacinar logo.

“Agora é esperar a segunda dose”, afirma a assistente. Quem também comemorou a aplicação da primeira dose foi o padeiro José Arouldo Conceição Nascimento, de 43 anos: “data histórica, estava esperando por isso a muito tempo”, disse. O padeiro ainda alertou da importância que todos se vacinem quando chegar sua hora.

Hora essa que chegou também para o vendedor balconista Gilvane Rocha da Silva, 41 anos. “Por ter hipertensão estou no grupo e vim logo para vacinar logo. Aproveitei que chegou minha hora”, contou.

Parte das novas doses aplicadas na Capital durante essa quinta-feira, são dos 4.680 imunizantes da Pfizer que chegaram a Palmas nesta quarta-feira, 19, enviados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) atende atualmente pessoas com comorbidades a partir de 40 anos e com deficiência permanente a partir dos 18 anos, imunossuprimidas que sejam pacientes com HIV, oncológicos ou outra doença imunossupressora, a partir de 18 anos. Os idosos a partir de 60 anos ainda podem se vacinar.

Também são imunizadas as gestantes e puérperas de até 45 dias após o parto, ambas com comorbidade e acima de 18 anos. Entretanto, esse público pode ser vacinado somente com a Pfizer, conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para receber a vacina, a pessoa dos grupos prioritários deve comparecer ao local da vacinação com documentos pessoais com foto, cartão de vacina e laudo ou relatório médico comprovando a comorbidade.

Vice-governador

Também com essa última ampliação de grupo prioritário em Palmas, o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nesta quinta a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação do gestor ocorreu na Unidade Saúde da Família Walter Pereira Morato no distrito de Taquaruçu. Wanderlei Barbosa tem 57 anos e é hipertenso, se encaixando no atual grupo de vacinação, que contempla pessoas a partir de 50 anos com comorbidades.

“A vacina é a única esperança das pessoas contra o Coronavírus, todos devem se vacinar, ninguém precisa ter medo de buscar a vacina, ela é a única forma segura que nós temos de diminuir o impacto desse vírus. Quanto mais vacinarmos a nossa população, mais diminui o percentual de infecção e de mortes provocada pela pandemia”, disse após receber o imunizante.