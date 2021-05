Vida Urbana Vice-governador, Wanderlei Barbosa, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 Aplicação do gestor que tem 57 anos e é hipertenso ocorreu nesta quinta-feira, 20, em Taquaruçu

Com ampliação de grupo prioritário em Palmas, o vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nesta quinta-feira ,20, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação do gestor ocorreu na Unidade Saúde da Família Walter Pereira Morato no distrito de Taquaruçu. Wanderlei Barbosa tem 57 anos e é hipertenso, se encaixando no atual grupo de vac...