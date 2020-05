Com o aumento de 15% no número de casos de Covid-19 em 24 horas, o Governo do Tocantins determinou que comece na próxima segunda-feira, 18, a Operação Fora Covid-19 que consiste na ação de desinfecção em 20 municípios para combater a propagação do novo coronavírus. A operação será realizada pelo Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual e acontecerá nas cidades que lideram o ranking de casos.

Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira, 15, o Tocantins soma 1.179 diagnósticos positivos para a infecção, sendo que 24 evoluíram a óbito. Somente em Araguaína são seis mortes, ou seja, 25% do total de óbitos. O Tocantins tem 191 casos recuperados e outros 882 em isolamento domiciliar e 82 internados. São 53 internados em leitos públicos (21 são UTIs) e 29 em hospitais particulares (16 deles UTis).

Operação

Segundo a gestão estadual, as cidades que receberão ações de desinfecção são Palmas, Araguaína, Gurupi, Cariri do Tocantins, Nova Olinda, São Miguel do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins, Araguatins, Colinas do Tocantins, Guaraí, Praia Norte, Maurilândia do Tocantins, Wanderlândia, Augustinópolis, Darcinópolis, Xambioá, Couto Magalhães e Tocantinópolis.

Essa limpeza consiste na aplicação do produto à base de água e hipoclorito será sempre das 18 horas às meia noite nos locais que costumam ter maior aglomeração de pessoas como bancos, lotéricas, pontos de ônibus. Conforme o Corpo de Bombeiros, os caminhões autobomba e caminhonetes do Corpo de Bombeiros serão utilizados na Operação, que acontecerá por tempo indeterminado, enquanto houver a necessidade da desinfecção e evitar a proliferação da Covid-19.

Nos horários da operação, a corporação alerta aos moradores que permaneçam em casa no momento das ações, já que o produto usado é sensível à pele e pode causar irritações. Para a Operação, os bombeiros e equipes da Defesa Civil utilizaram Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Mesmo com a operação, o alerta fica: “esse trabalho, no entanto, não significa que o morador deve descuidar dos cuidados de higiene pessoal, muito pelo contrário. Todos devem usar máscaras, lavar as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento das demais pessoas, para evitar a propagação do vírus”, declara o comandante-geral Reginaldo Leandro.

Outras cidades

Além disso, o Corpo de Bombeiros informou que os prefeitos de outras cidades que desejarem essa ação podem solicitar à Defesa Civil Estadual.