O boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES) dessa sexta-feira, 15, relata a 24ª morte por Covid-19 no Tocantins e o 6º óbito de Araguaína, norte do Estado. Com o registro da morte de uma mulher de 22 anos, moradora local, Araguaína detém 25% do total de óbitos até aqui. A vítima, de acordo com a SES, era asmática e tinha obesidade, e faleceu na quinta-feira, 14, no Hospital Regional de Araguaína.

Além das mortes, o documento mostra que o Tocantins tem 191 casos recuperados, outros 882 em isolamento domiciliar e 82 internados. São 53 internados em leitos públicos (21 são UTis) e 29 em hospitais particulares (16 deles UTis).

O Tocantins aumentou em 15% o número de casos confirmados em 24 horas. Do total de 1.029 casos na quinta, o estado passou para 1.179 na sexta, um total de 150 casos a mais. Araguaína confirmou 56 dos novos casos, seguido por 28 em Palmas, 14 em Sítio Novo do Tocantins, 7 em Praia Norte, 6 em Araguatins, 4 cada em Gurupi e São Miguel, 3 em Colinas e 2 casos cada em Alvorada, Augustinópolis, Axixá, Esperantina, Goiatins.

Registraram apenas um novo caso os municípios de Aguiarnópolis, Aragominas, Cariri, Formoso do Araguaína, Itaguatins, Miranorte, Oliveira de Fátima, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Sampaio, São Bento, Wanderlândia e Xambioá.