Dois novos bombeiros militares tocantinenses chegaram na quarta-feira (8) em Bento Gonçalves, a cerca de 115 km de Porto Alegre, para auxiliar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul (RS).

Com o novo efetivo, passam a ser dez bombeiros militares do Tocantins empregados na missão solidária, onde 100 mortes já foram confirmadas pelas autoridades e 130 pessoas estão desaparecidas nas cidades afetadas.

De Bento Gonçalves, os bombeiros se deslocaram até a cidade de Canoas, localizada na região metropolitana da Capital, onde está concentrado o comando da operação de busca e salvamento das vítimas da tragédia.

“Com a chegada dessa nova equipe especializada na área de mergulho de segurança pública, o CBMTO reforça sua presença e capacidade de ajuda aos irmãos do Rio Grande do Sul. O cenário do desastre é muito dinâmico e, em razão disso, nossos mergulhadores, que, inicialmente, foram mobilizados para o município de Encantado, agora seguem para Canoas, à procura de possíveis vítimas”, informou o tenente-coronel Donaldo Mourinho de Oliveira, comandante da missão no Rio Grande do Sul, por meio da assessoria.

Cinco bombeiros militares do Tocantins já estão em Bento Gonçalves desde a última segunda-feira (6).

A equipe tem o reforço de duas cadelas certificadas para buscas em áreas colapsadas, Sky e Dory, que, na primeira ação que atuaram, encontraram dois corpos de vítimas soterrados nos escombros de uma residência atingida pelo deslizamento de uma encosta no Distrito de Faria Lemos.