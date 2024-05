Vida Urbana Portões da UFT são fechados por professores e técnicos em greve; veja vídeo Estudantes da Universidade Federal do Tocantins e da Unitins ficaram do lado de fora dos campi, nesta quinta-feira (9)

Os portões da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foram fechados por professores e técnicos em greve. A situação gerou uma confusão enquanto muitos estudantes e técnicos aguardavam para entrar na manhã desta quinta-feira (9). Veja o vídeo no fim da reportagem. A UFT disse por meio de nota, que o fechamento ...