O primeiro caso de Covid-19 em Sítio Novo, Norte do Tocantins, que teve a confirmação positiva, é de um homem que trabalha como motorista na Secretaria Municipal de Saúde. A conformação foi divulgada nesta quinta-feira, 23, pela cidade após a realização de um teste rápido no paciente em Imperatriz (MA).

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o servidor público apresentava os sintomas de diarreia, perda de olfato e dores de cabeça. O paciente se encontra em isolamento domiciliar com sua família, e são seguidos todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

A cidade fica na região do Bico do Papagaio, próximo à divisa com o Maranhão, e recentemente o paciente com diagnóstico positivo fez viagens para Araguaína e Imperatriz (MA). A Prefeitura de Sítio Novo flexibilizou a abertura do comércio, com restrições, na última terça-feira, 21, por meio de um decreto, mas a Secretaria de Saúde pede que a população mantenha o isolamento total e só saia de casa em situação de extrema necessidade, além de recomendar o uso de máscaras.

Dianópolis

Já Prefeitura de Dianópolis reforçou a informação que até esta quinta-feira, continua sem novos casos confirmados para a Covid-19. O paciente oriundo do Maranhão chegou a Dianópolis no último dia 13, para trabalhar em canteiro de obras de empresa privada e apresentou os sintomas do Coronavírus. O homem foi encaminhado à Palmas na última sexta-feira, 17, para atendimento particular, onde foi testado e diagnosticado positivo para Covid-19, na terça-feira, 21.

Entretanto, como a pessoa não reside no município o caso não é contabilizado pela cidade. A secretaria de Saúde já realizou o rastreamento em relação aos contatos que o paciente teve enquanto esteve na em Dianópolis e mantém todo em isolamento e monitoramento. A empresa onde a pessoa trabalhava também realizou as medidas de isolamento, acionando a Semus que presta todas as orientações para demais colaboradores.

Tocantins

Com mais essa confirmação em Sítio Novo, o Tocantins chega a 38 casos da doença. Entretanto, esse caso ainda não está na contagem estadual e até esta quarta-feira, 22, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizava casos confirmados da Covid-19 nas cidades de Palmas (25), Araguaína (7), Cariri do Tocantins (1), Gurupi (1), Dianópolis (1), Paraíso do Tocantins (1) e Tocantinópolis (1).

Atualmente, o Tocantins apresenta dois óbitos, mas a segunda morte conforme a SES, a confirmação aconteceu em Araguaína, sua amostra testou positivo para a doença, mas como ocorreu duplicidade no local de residência do paciente em Goiás, o caso ainda não fará parte das estatísticas do Tocantins. Outros 15 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 17 ainda em isolamento domiciliar e 3 internados, sendo 2 na rede pública e 1 rede privada.