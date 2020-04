Uma mulher de 40 anos residente de Araguaína é a nova confirmação da Covid-19 no Tocantins, elevando para 37 o número de infectados no Estado. A informação foi divulgada no 39º boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) na noite desta quarta-feira, 22.

Conforme a pasta, a mulher teve contato com um caso confirmado, mas não viajou recentemente. A mulher apresentou sintomas clássicos da doença e está em isolamento domiciliar.

Além desse caso, o caminhoneiro de 43 anos que está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA) testou positivo para a Covid-19, entretanto seu caso será contabilizado pelo estado de Goiás, onde reside.

Com relação ao paciente que faleceu em Goiânia (GO) na última terça-feira, 21, mas que seria de Araguaína, sua amostra testou positivo para a doença, mas como ocorreu duplicidade no local de residência, portanto ainda não fará parte das estatísticas do Tocantins.

Com esse novo dado, o Tocantins possui 37 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de: Palmas (25), Araguaína (7), Cariri do Tocantins (1), Gurupi (1), Dianópolis (1), Paraíso do Tocantins (1) e Tocantinópolis (1). Atualmente, o Tocantins apresenta 2 óbitos, 15 pacientes recuperados e dispensados do isolamento, 17 ainda em isolamento domiciliar e 3 internados, sendo 2 na rede pública e 1 rede privada.