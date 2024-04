Nos primeiros três meses deste ano o Tocantins registrou 92 acidentes envolvendo postes. Embora seja 26,4% menor se comparado ao ano passado, a concessionária Energisa divulgou que o número "ainda é preocupante".

"Há uma média de 30 postes derrubados por mês e de um a cada dia somente nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano". Em 2023 houve 125 abalroamentos no mesmo período.

Segundo os dados da Energisa, a capital está no topo das cidades com mais registros de postes abalroados neste ano, com 18 ocorrências. Na sequência estão Araguaína (16), Gurupi e Porto Nacional, "ambas com 4 postes derrubados no ano", divulgou.

"Além do risco ao condutor do veículo, terceiros que também estejam no veículo e ainda pedestres, em alguns casos esses incidentes resultam na interrupção do fornecimento de energia para toda uma região, causando prejuízos para pessoas, empresas e instituições próximas ao local afetado e que oferecem serviços essenciais, como escolas ou hospitais", explicou o coordenador da Energisa, Tony Franco, por meio da assessoria.

Ele também lembrou que os acidentes podem afetar o fornecimento de luz à população, a depender do impacto. "É de extrema importância manter sempre a atenção, para que situações como estas não ocorram".

Conforme a Energisa, para instalar uma nova estrutura, as equipes levam cerca de três a quatro horas; e o custo pode variar de R$ 3 mil a R$ 30 mil.

Os dados divulgados pela concessionária mostram que, no ano passado, ocorreram 380 acidentes envolvendo postes no Tocantins. "Ainda que alto, o número é 41% menor que o registrado em 2022, quando ocorreram 649. O mês que teve a maior quantidade de postes danificados por veículos em 2023 foi janeiro, com 44 ocorrências em todo o Estado", divulgou.

Palmas ficou à frente das cidades com mais postes derrubados, com 99 estruturas. Araguaína (29) e Porto Nacional (25).

Confira as orientações da Energisa

A concessionária orienta que, caso de acidentes com poste, deve-se manter a calma e acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 721 3330), além de seguir protocolos de segurança citados abaixo:

- Em situações de emergência é importante manter-se calmo para tomar decisões seguras.

- Caso você identifique é seguro, permaneça dentro do veículo.

- Não toque no poste ou nos fios elétricos: Mesmo que pareçam inofensivos, os fios podem estar energizados e representar um risco à vida.

- Se houver água no local, ou estiver chovendo, mantenha-se dentro do veículo. Se estiver presenciado um acidente, mantenha-se afastado para evitar a condução de eletricidade.

- Espere pela ajuda especializada: Somente profissionais capacitados devem se aproximar do local do acidente para realizar os procedimentos de segurança.

- Não utilize ou toque em qualquer objeto metálico para tentar se desvencilhar do poste ou dos fios.

- Caso veja uma colisão envolvendo postes e fios elétricos, mantenha-se afastado e entre em contato com Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 721 3330)

- Caso presencie um acidente desse tipo, informe às pessoas próximas sobre os riscos e instrua-as a manterem distância.

- Dirija com responsabilidade e atenção, respeitando as normas de trânsito, para evitar acidentes.