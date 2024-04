Redação Jornal do Tocantins

O tratorista Jhone de Camargo Alves, 21 anos, envolvido em um acidente de trânsito em Pequizeiro, morreu na segunda-feira (8) no Hospital Regional de Guaraí (HRG). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O acidente ocorreu na TO-336, em Pequizeiro, quando os carros Jeep/Renegade e um Renault/Logan, bateram de frente, na saída da cidade.

Leia também:

Médico e operador de máquinas são socorridos após carros baterem de frente na TO-336

Médico nefrologista vítima de acidente em Pequizeiro será operado em Palmas

A outra vítima é um médico nefrologista de 38 anos. Ele chegou a dar entrada no Hospital Geral de Palmas (HGP) e foi encaminhado para uma unidade particular em Palmas, onde foi operado nesta terça-feira (9).

Segundo a pasta, o atestado de óbito de Jhone foi feito no HRG. A SSP também informou que foi feita perícia no local do acidente e que um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a 43ª Delegacia de Polícia de Pequizeiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou a morte. “Mesmo com todos os esforços da equipe multiprofissional do HRGUA, o paciente foi a óbito na segunda-feira” e lamentou o ocorrido, “roga a Deus o conforto para todos os familiares e amigos”.