Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil diz ter identificado a mãe, uma mulher de 22 anos, suspeita de ter abandonado a filha recém-nascida em um beco em Paraíso do Tocantins, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A pasta informou que ela confessou o crime na delegacia, entrou em trabalho de parto na rua e recebeu ajuda de uma terceira pessoa. Ela teria dito que não tem interesse, condições financeiras e psicológicas para criar a filha.

O pai da recém-nascida também foi identificado e, segundo a SSP, manifestou interesse em cuidar da filha.

Após ser ouvida na delegacia, a mãe foi liberada e deve responder por crime de abandono de incapaz em liberdade. A SSP também informou que as investigações continuam.

Entenda

A criança, do sexo feminino, foi encontrada por uma moradora na manhã de quarta-feira (10) e resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Ela estava coberta de sangue, com cordão umbilical, em um beco da cidade de Paraíso do Tocantins. Uma moradora a encontrou por volta das 6h34, quando acordou ouvindo barulho de choro perto de casa.