Vida Urbana Justiça Federal para reforma ou construção de nova Casa do Estudante Indígena no prazo de 90 dias Estrutura em Araguaína tem cerca de 20 anos e a própria Funai admitiu péssimo estado do local

Com prazo de 90 dias, a Justiça Federal determinou que a União e a Fundação Nacional do Índio (Funai) realizam obras de reforma ou construção de uma nova Casa do Estudante Indígena em Araguaína. A decisão atende um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e está assinada pelo juiz federal Adelmar Aires Pimenta da Silva. Em caso de descumprimento da senten...