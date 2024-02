A Justiça soltou e aplicou medidas cautelares aos dois irmãos, de 19 e 21 anos, presos há uma semana suspeitos pela morte do ajudante de serviços gerais Daniel Pereira de Sousa, 24 anos, em Miracema do Tocantins.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira, 22, em um posto de combustível na cidade. Daniel morreu ao receber facadas, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Miracema, onde morreu. Os dois suspeitos acabaram presos por militares no setor Flamboyant, momentos após o crime. A Polícia Militar divulgou que a dupla confessou o crime.

O juiz Marcello Rodrigues de Ataídes concedeu a liberdade provisória e aplicou medidas cautelares no dia 23, às 17h48. Segundo a decisão, os suspeitos serão monitorados eletronicamente; devem ficar recolhidos em casa durante a noite, finais de semana e folga, das 21h às 6h; devem comparecer a cada dois meses no juízo para informar as atividades e estão proibidos de manter contato com testemunhas e informantes.

Caso descumpram, o juiz poderá decretar a prisão preventiva.