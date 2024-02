Daniel Pereira de Sousa, de 24 anos, morreu na noite de quinta-feira, 22, ao receber golpes de faca. O crime ocorreu em um posto de combustível em Miracema do Tocantins, região central do Estado. Dois irmãos acabaram presos suspeitos pelo crime.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu um chamado para atender um homicídio cometido com uma faca do tipo peixeira. Ao chegar no local, no posto de combustível, encontraram a vítima caída no chão.

A corporação divulgou que populares levaram o homem até o Hospital Regional de Miracema, onde morreu. A perícia esteve no local do crime.

Prisão

Segundo a PM, dois irmãos, de 19 e 21 anos, acabaram presos momentos depois no setor Flamboyant I, suspeitos de cometer o crime. Militares encontraram os dois após testemunhas apontarem a direção para onde fugiram a pé.

“[...] confessaram a autoria do homicídio e então foram conduzidos a delegacia de Polícia Civil de Miracema onde ficaram presos pelo crime de homicídio”, divulgou a PM.

Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), confirmou a prisão em flagrante da dupla e identificou a vítima, Daniel Pereira de Sousa. Também informou que a 67ª Delegacia de Polícia Civil de Miracema vai investigar o crime.

Na manhã desta sexta-feira, o juiz Ricardo Ferreira Leite, determinou à escrivania a busca de antecedentes criminais dos suspeitos nos bancos de dados. Também determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar em 24 horas.