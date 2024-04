Dois jovens, de 18 e 20 anos, acabaram presos nesta quarta-feira (27) por serem os principais suspeitos de assassinarem o idoso Afonso Alves Carvalho, encontrado morto no dia 2 de fevereiro, no seu estabelecimento comercial em Novo Acordo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que um dos suspeitos confessou o crime. O jornal não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos por não haver advogado vinculado. O espaço está aberto para manifestação.

Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, natural de Lizarda, Afonso residia em Novo Acordo há 57 anos, onde construiu o bar e a própria casa, que fica ao fundo do comércio. Quem encontrou o corpo foi uma sobrinha, que estranhou o tio não ter aberto o bar dois dias seguidos. O corpo estava no quarto, caído no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime, investigado como latrocínio, ocorreu no dia 31 de janeiro. Naquele dia, um dos autores teria visto o idoso sacar dinheiro da conta bancária e articulou com o outro suspeito para pegar o dinheiro da vítima.

"A dupla então aguardou o cair da noite e o estabelecimento da vítima fechar, para cometer o crime”, explicou o delegado Fabrício Piassi, por meio da assessoria.

No início deste mês um familiar de Afonso contou ao JTo que haviam levado dinheiro e documentos de Afonso, detalhou que a casa estava revirada, telhas do banheiro estavam fora do lugar e que um celular, que não era de Afonso, estava no local.

A SSP divulgou que um dos suspeitos destelhou o banheiro do local para ter acesso ao comércio de Afonso, depois, "abriu a porta dos fundos para o outro suspeito". Em seguida, teriam ido até o quarto de Afonso, arrombado a porta e encontrado o idoso em pé.

Afonso teria tentado impedir o roubo, mas acabou morto por "asfixia mecânica decorrente de estrangulamento", segundo a secretaria.

"Um aplicou o golpe conhecido como mata-leão, constringindo o pescoço da vítima com as mãos". Depois, teriam revirado a casa e levado R$ 5 mil. A prisão ocorreu em Lizarda, leste do Tocantins, e a outra em Novo Acordo. Eles foram levados para a Unidade Prisional de Palmas.

“Chegamos ao desfecho desse caso que abalou a cidade de Novo Acordo, dando uma resposta à sociedade e à família da vítima", comentou o delegado por meio da assessoria.