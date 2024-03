Vida Urbana Família de comerciante encontrado morto dentro do próprio quarto cobra respostas: 'Quem matou ele?' Polícia Civil disse que investiga possível latrocínio no caso que vitimou Afonso Alves Carvalho, de 80 anos. Crime aconteceu no dia 2 de fevereiro e nenhum suspeito foi preso mais de um mês depois

Familiares do idoso Afonso Alves Carvalho, encontrado morto no mês passado em seu comércio, em Novo Acordo, procuraram o Jornal do Tocantins para reclamar sobre a falta de respostas da Polícia Civil à família sobre as investigações que apuram suposto roubo seguido de morte na cidade. Natural de Lizarda, leste do Tocantins, Afonso residia em Novo Acordo há 57 anos,...