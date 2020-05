A reportagem do Jornal do Tocantins sobre o resgate aos 100 anos de Leonor Carrato, a Nô, que viveu clandestinamente durante quatro décadas fugindo da ditadura e sem manter contato com a família por meio século, sem exagero, emocionou o Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. A matéria é complementada com um relato de colinenses sobre a vida que Nô levava no interior do Tocantins.

O tradicional Correio Braziliense repercutiu a matéria em seu site e na edição impressa do dia 2 de maio, assim como o jornal O Popular, de Goiânia, do GJC, que mantém o JTo.

A repercussão do caso está registrada em vários e-mails recebidos pela redação, nas redes sociais oficiais do jornal e nas postagens em contas pessoais do jornalista Lailton Costa, autor da matéria, e do editor-chefe, Tião Pinheiro.

Parentes de desaparecidos, incluindo parentes da personagem, pesquisadores, jornalistas e leitores de diversas partes do país enviaram e-mail à redação e ao autor e deixara comentários ao material nas contas oficiais do JTo.

Li agora a matéria sobre esta heroína, Dona Leonor, que chega aos 100 anos demonstrando boa memória e lucidez. Muito boa a reportagem, Parabéns. Sou familiar [irmã] de desaparecido na Guerrilha do Araguaia, João Carlos Haas Sobrinho, Dr Juca, e muito me tocou esta trabalho de pesquisa e o cuidado que os agentes tiveram com ela. Nestes tempos de falta de reconhecimento das profissões, quis lhe agradecer pela dedicação.

Sônia Maria Haas

Recebi o link para a sua reportagem sobre Nô e gostaria de te parabenizar pelo trabalho incrível de jornalismo. Com o seu texto me vi de volta à década de 80, com matérias incríveis do Ricardo Kotscho e tantos outros. Não entendi onde comentar no final do link, por isso escolhi o contato por e-mail. Que você tenha sempre esse olhar humano e ao mesmo tempo esse entusiasmo para fazer jornalismo investigativo de qualidade.

Cristina Zuccolo

Quero parabenizá-lo pela excelente reportagem publicada no jornal de Tocanins. Embora eu more em SP, soube da matéria pelo Facebook do professor Renato Janine Ribeiro. Foi um relato fantástico. Muito sensível de sua parte em colocar o nome da agente (Maria Bethânia) no primeiro parágrafo. Afinal, foi graças a sua inquietação que o desfecho do caso de d. Maria Lídia teve êxito. A leitura emocionou!

César Miranda

Acabo de ler sua reportagem sobre a dona Maria Lídia, ou Tia Nô, e com doçura me lembrei porque estudei jornalismo. Que história e que bela matéria. Obrigada por manter nosso jornalismo vivo.

Fernanda Grillo

Parabéns pela reportagem sobre a centenária Nô. Há muito não leio história tão fascinante.

Mauro Malin

Quero dar os parabéns pela reportagem da senhora Nô, de Colinas. Em 9 anos em Palmas, NUNCA vi uma reportagem tão bem feita no Jornal do Tocantins.

Tales Victor Pontes Monteiro

