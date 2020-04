O Tocantins registrou uma morte por Covid-19 na noite desta quarta-feira, 29 de abril, mas o caso não entrará na contagem de óbitos pelo novo coronavírus no Tocantins.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) o paciente é o caminhoneiro de São Lourenço da Mata (PE) Jorge Luiz Souza Pires, de 64 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) após ser internado na segunda-feira, 27.

“Com problemas cardíacos, Jorge já havia sofrido três infartos e estava no grupo de risco para Covid-19”, diz o texto, ao frisar que o caso não será contabilizado como de morador do Tocantins.

É o segundo óbito pela doença no HGP. Na terça, o caminhoneiro palmense Valdir Gonçalves Teles faleceu aos 52 anos.

Em nota, o Governo do Tocantins lamenta a morte pela doença ocorrida no Estado e se solidariza com família e amigos do caminhoneiro.