Em meio aos desafios enfrentados pelo Rio Grande do Sul devido às enchentes, o Grupo Jaime Câmara (GJC) tornou-se um ponto para receber arrecadações de itens essenciais que serão enviados ao estado.

A instituição irá receber produtos como alimentos, material de limpeza, água mineral, roupas de frio e itens de cama e banho até a manhã desta sexta-feira (10).

Todo o material arrecadado na instituição será enviado ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) na sexta-feira que destinará os recursos às vítimas.

Além dos pontos de apoio, a população pode doar qualquer valor por meio da chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), destinada à Associação dos Bancos no Estado do Rio do Grande do Sul para auxiliar as famílias afetadas pela tragédia.

Confira a lista de pontos de coletas no estado

Palmas

- Ateliê da TA Decorações; Quadra 412 Norte, Alameda 4, QI 4, Lote 2

- ,Centro de Tradições Gaúchas (CTG); Quadra 411 Sul, Av LO-11, na Orla de Palmas

- Sede da Prefeitura de Palmas; Quadra 104 Norte, Avenida JK (até 9 de maio);

- Posto JK Shell; Avenida NS-10, Quadra 110 Norte

- Colégio Ulbra Palmas; Quadra 108 Norte, Alameda 16;

- Ulbra Palmas; Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 1501 Sul;

- Universidade UniCatólica; Campus I e Campus II;

- Samu Palmas; Quadra 912 Sul, marginal oeste da Rodovia BR-010;

- Igreja Paz Church Palmas; Quadra 303 Sul, Avenida LO-09;

- Posto Rodopetro; Quadra 1212 Sul, Avenida LO-27, em frente a Rodoviária de Palmas.

- CVC Viagens - Palmas; Quadra 104 Sul, Avenida LO-01

- Paróquia Santo Antônio de Lisboa; Jardim Aureny III (Taquaralto)

Araguaína

- Sindicato Rural de Araguaína, Setor Central, Av Filadélfia

- Casa do Marceneiro, Rua 1º de janeiro, Setor Central

- CVC Viagens - Araguaína; Av Marginal Neblina, St Jardim Paulista

Gurupi

- Fórum de Gurupi; Avenida Rio Grande do Norte, Setor Casego, Gabinete da 1ª Vara Cível (Das 12h às 18h)

- Centro de Tradições Gaucha (CTG) Querência do Norte; Av Goiás, nº 3.826, Setor Recreio Morada do Sol

- CVC Viagens - Gurupi; Avenida Maranhão, Centro

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphel Pontes