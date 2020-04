Vida Urbana Governo realiza mutirões de limpeza em unidades prisionais para evitar contaminação pelo Covid-19 Também ocorrem ações de orientação dos servidores com base nas medidas estaduais

Uma ação de prevenção a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, ocorre nas 37 unidades prisionais do Tocantins a partir de mutirões de limpeza. A execução dos mutirões acontece por determinação do Governo do Estado e são executadas pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). Conforme a Seciju, as ações envolvem todos os gestores e além das li...