As 10.250 doses da vacina da Janssen, fabricada pela da Johnson & Johnson, estão previstas para chegar ao Tocantins nesta sexta-feira, 25, conforme informou o Governo Estadual durante a reunião do Grupo de Trabalho (GT) para o Monitoramento do Plano Estadual de Vacinação. Essas doses serão enviadas a Palmas, Gurupi e Araguaína, diferente do inicialmente previsto, que era somente para a Capital. Devido a essa determinação Estadual, nas redes sociais, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou que irá cancelar o mutirão de vacinação previsto com a chegada do imunizante.

A decisão de incluir os municípios de Araguaína e Gurupi, junto com Palmas, se deu devido ao grande número de casos de Covid-19 registrados nessas três cidades, as maiores do Estado. Segundo a Secretaria da Saúde (SES), os três municípios, desde o início da pandemia, acumulam cerca de 50% dos casos de Covid-19 registrados no Tocantins.

“A princípio, as doses do imunizante iriam apenas para as capitais para agilizar a aplicação e não perder a validade de 15 dias. Mas, após a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] ampliar este prazo para 30 dias, o Governo do Estado consultou o Ministério da Saúde e o Conass [Conselho Nacional de Secretários de Saúde] sobre a destinação das vacinas e ficou facultado, aos Estados, o critério para distribuição, permitindo assim a ampliação da distribuição para Araguaína e Gurupi”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra na reunião.

O Jornal do Tocantins solicitou à SES sobre o quantitativo de doses da Janssen que serão enviadas a Palmas, Araguaína e Gurupi, entretanto a Saúde Estadual não respondeu a esse questionamento. Ao e-mail enviado pela redação, a Saúde respondeu com um material divulgado sobre a chegada de novas doses ao Estado, que informa também a chegada de 27.200 doses CoronaVac/Butantan e 18.720 da Pfizer/Comirnaty. Ao todo, serão enviados 56.170 doses de imunizantes contra a doença.

Essas remessas fazem parte da 27ª pauta de distribuição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) e atenderão:

CoronaVac - para um ciclo completo do esquema vacinal (D1 e D2) dos trabalhadores de transporte coletivo de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores da Educação e para Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas; Pfizer - para aplicação da D1 em pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestante e puérpera com comorbidades e trabalhadores de Saúde; Janssen - para atender, em dose única, pessoas com comorbidades e deficiência permanente;

A Saúde Estadual lembra que as vacinas CoronaVac deverão ser distribuídas para os 139 municípios, as doses da Pfizer para os municípios que já realizam a aplicação, que são Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Gurupi.

Palmas

Nas redes sociais, nesta quinta, a prefeita de Palmas disse que vai precisar cancelar o mutirão de vacinação que estava sendo organizado para aplicar doses da Janssen na Capital. A gestora afirmou que a decisão leva em consideração a distribuição dos imunizantes a outras cidades, já que inicialmente a Capital esperava receber mais de 20 mil doses sozinha.

"Estávamos com muita esperança nas 21 mil doses da Janssen. O mutirão 24h organizado para vacinarmos todo o público prioritário e avançarmos até 30+ sem comorbidades. Vamos ter que cancelar a programação. Só chegarão no TO 10.250 doses e serão divididas entre Palmas, Araguaína e Gurupi", escreveu.

Primeiro devido à redução do número de doses enviadas pelo fabricante ao País, o Estado receberá apenas 10.250. Foram encomendadas pelo Governo Federal 38 milhões de doses, entretanto a empresa enviou 1,5 milhão de doses.

Posteriormente, com o anúncio do Estado da divisão entre Palmas, Araguaína e Gurupi, a gestora disse, em rede social, que aguardava informações sobre a quantidade de doses destinadas à Palmas para poder reorganizar o plano de imunização e público prioritário.