Vida Urbana Dia Nacional do Café: conheça a produção, os benefícios e as tradições dessa bebida Do cultivo às histórias, nesta sexta-feira (24) se celebra a preparação e os desafios dessa bebida, enquanto especialista destaca seus benefícios e alerta para cuidados com o consumo

Nesta sexta-feira (24), o Brasil celebra o Dia Nacional do Café, uma data que não apenas homenageia uma das bebidas mais amadas do país, mas também destaca os diversos aspectos relacionados à saúde e à tradição cultural que envolvem o consumo dessa bebida tão apreciada. No território brasileiro, o cultivo do café é uma tradição que se estende por diversas regiõe...