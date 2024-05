Esporte Time feminino tocantinense vence Canadá com placar de 37 a 0 no Campeonato Mundial Escolar na China No último jogo a equipe goleou a República Tcheca por 24 x 0. As brasileiras agora enfrentarão a Nigéria nesta sexta-feira (24)

O time de futebol feminino Sub-18 da Seleção Brasileira Escolar, representada pelo Colégio Cívico-Militar Domingos Machado da Cruz, de Araguaína, ganhou de lavada da Seleção do Canadá, por 37 a 0, no terceiro jogo do Campeonato Mundial Escolar de Futebol, o ISF WSC Football 2024. O confronto ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) na China, correspondente à noite d...