Redação Jornal do Tocantins

Uma criança de 5 anos, vítima do grave acidente que ocorreu na manhã de terça-feira, 20, no km 391 da BR-153, em Rio dos Bois, região central do estado, recebeu alta.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que acolheu no Hospital Regional de Miracema (HRM) as duas vítimas do acidente.

"A SES-TO destaca que um dos pacientes foi avaliado e liberado de alta hospitalar ainda na terça-feira. Lamentavelmente, mesmo com os esforços da equipe multiprofissional, a outra vítima em estado gravíssimo foi a óbito logo após o acolhimento, motivo pelo qual a pasta expressa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos".

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h54min, quando uma caminhonete e o carro de passeio que a mulher dirigia acabaram atropelando um boi que atravessava a rodovia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso foi registrado na 10ª Central de Atendimento de Miracema no fim da manhã de terça-feira, 20. Destacou que informações preliminares dão conta de que uma mulher dirigia um carro com seu filho, uma criança de 5 anos, no sentido Santa Maria a Palmas, quando uma vaca teria avançado na pista, próximo à cidade de Rio dos Bois, o que causou o acidente.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e encaminhou para Palmas.