Redação Jornal do Tocantins

Atualizada às 13h50

Uma mulher de 29 anos, ainda não identificada, morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira, 20, no km 391, da BR-153, em Rio dos Bois, região central do estado.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente por volta das 5h54min, ocorreu quando uma caminhonete e o carro de passeio que a mulher dirigia acabaram atropelando um boi que atravessava a rodovia.

Segundo a PRF, o condutor da caminhonete, um homem de 37 anos, teve lesões leves, enquanto a condutora do Gol foi encaminhada para o Hospital de Miracema pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém veio a óbito.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso foi registrado na 10ª Central de Atendimento de Miracema no fim da manhã desta terça-feira, 20. Destacpi que informações preliminares dão conta de que uma mulher dirigia um carro com seu filho, uma criança de 5 anos, no sentido Santa Maria/Palmas, quando uma vaca teria avançado na pista, próximo a cidade de Rio dos Bois, o que causou o acidente.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e encaminhou para Palmas. A SSP informou que a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão repassadas assim que possível.