Com todos os municípios do estado em alerta para chuvas intensas desde a última segunda-feira, 19, e o alto volume de água registrado em diversos pontos do estado, ao menos dois trechos de rodovias estaduais estão com problemas na pista, com riscos de acidente.

A situação mais crítica ocorre em um trecho da rodovia TO-255, próximo ao município de Ponte Alta do Tocantins, na principal rota de acesso ao Parque Estadual do Jalapão.

Imagens que circularam nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, mostram que parte da pista cedeu e em apenas uma das faixas da rodovia é possível transitar. "Olha ai meu povo, quem vim pra Ponte Alta aqui tem que ter cuidado, a estrada aqui de Ponte Alta, o jeito que está aqui", cita um motorista, no vídeo divulgado.

Outro trecho, em um dos acessos ao município de Miranorte, pela rodovia TO-342, região centro-oeste do estado, uma cratera se abriu na pista e atingiu todo o acostamento em um comprimento de aproximadamente dois metros, conforme é possível ver nas imagens. O local fica em uma curva e apenas dois cones, nas extremidades do buraco, fazem a sinalização do problema.

Acidente em trecho prejudicado matou duas pessoas

No início do mês, uma cratera se abriu na cabeceira da ponte sobre o Rio Landi, na TO-445, entre Lajeado e Miracema. Segundo a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), o problema ocorreu devido às fortes chuvas registradas na região.

No dia 9 de fevereiro, um engavetamento no trecho onde a cratera se abriu matou dois homens que trabalhavam no reparo da rodovia.

As vítimas foram o servidor da Ageto, João Batista Vilarins Brito, e o funcionário da empresa terceirizada que realizava reparo na via, Vinicius Carvalho Alves.

Ageto providencia reparo e sinalização

Em nota, na tarde desta quarta-feira, a Ageto informou que em relação a situação na rodovia TO-255, "uma equipe estará se deslocando para o local do desmoronamento".

De acordo com a agência, a equipe atuará "para melhorar a sinalização, interditar esse ponto e providenciar um desvio até que seja finalizado o projeto e iniciar o serviço licitado".

Sobre a situação do trecho da TO-342, em Miranorte, a agência informou que "já notificou sobre o ocorrido à empresa contratada que está no trecho para a recuperação asfáltica da TO-342, que liga Miranorte a Miracema" Segundo a Ageto, "a empresa já agendou os reparos dos buracos até a sexta-feira, 23".

Estado está em alertas do Inmet para chuvas intensas

Os 139 municípios do estado seguem incluídos em alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mas agora, em dois alertas, ambos para chuvas intensas, mas com grau de severidade diferentes.

Os municípios da região central até o extremo sul estão em alerta laranja. A outra parte do estado, segue em alerta amarelo, de perigo potencial.

Ambos foram emitidos na manhã desta quarta-feira, 21, e são válidos até a manhã de quinta-feira, 22. São esperadas chuvas de 20 a 30 mm/h na área amarela e de 30 a 60 mm/h nos municípios da área laranja.

Há previsão de falta de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em todos os municípios.

A recomendação do instituto é para que em caso de rajadas de vento, evitar se abrigar debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.