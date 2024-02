Redação Jornal do Tocantins

O corpo de uma mulher encontrada morta na ponte que liga Palmas a Luzimangues, distrito de Porto Nacional, foi identificado como Raquel da Silva Sampaio, na segunda-feira, 12, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme a pasta, o marido de Raquel da Silva compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo da vítima, encontrada morta no domingo, 11, por volta das 5h30.

De acordo com informações da SSP, exames preliminares realizados no IML não apontam ferimentos feitos por tiro ou objetos perfuro cortantes. Mas há lesões, com sinais de atropelamento.

Ainda segundo a secretaria, Raquel da Silva Sampaio era natural de Nerópolis, no estado de Goiás. A idade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil.

A SSP informa, por meio de assessoria, que o IML aguarda a chegada de outros parentes, nesta terça-feira, 13, para a liberação do corpo de Raquel. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte.