A Secretaria da Segurança Pública informou que o Instituto Médico Legal (IML) está com o corpo de uma mulher não identificada, que deu entrada no órgão neste domingo, 11, após ser recolhido por volta das 5h30 na ponte entre Palmas e Luzimangues.

De acordo com a pasta, trata-se de uma mulher com cabelos crespos, olhos castanhos escuros, medindo 1,63m e cor parda. Ela usava shorts, blusa rosa e casaco tipo cropped marrom. O chinelo também era rosa, e havia um boné preto e branco.

Na mão esquerda, havia uma aliança dourada no dedo anelar, uma fita na cor lilás com a inscrição; “O senhor do Bonfim está contigo” e uma tatuagem de um crucifixo no dorso da mão. Além disso, havia piercings no umbigo e uma tatuagem em formato de coração na lateral da perna direita.

A pasta ressalta que qualquer informação que possa ajudar na identificação do corpo, bem como na localização de familiares, pode ser repassada diretamente ao IML de Palmas, por meio do telefone (63) 3218-6840, ou presencialmente na sede do Instituto na Quadra 304 Sul, Avenida NS 04, Lote 02, Palmas.